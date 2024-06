Santa Marinella, Tidei: “Nuovi ampi tratti di arenile libero sono stati completamente bonificati riqualificati” –

Nuovi ampi tratti di arenile libero sono stati completamente bonificati riqualificati ed è stata ricreata l’ampia spiaggia di sabbia fine sita accanto agli stabilimenti della Passeggiata a Mare di Santa Marinella . Iniziati nei giorni scorsi si sono conclusi in previsione dell’ arrivo dei turisti atteso per questo fine settimana, alcuni importanti interventi , per altro già chiesti anche da residenti e villeggianti che hanno reso ancor più fruibile il litorale di Santa Severa e Santa Marinella.

“ In particolare- spiega il sindaco Pietro Tidei – abbiamo voluto dar seguito alle richieste che ci erano pervenuto nelle settimane passate, e abbiamo provveduto a portare della sabbia pulita e certificata, per ripristinare l’arenile libero nella zona centrale della cittadina che è anche una delle aree più frequentate da abitanti, villeggianti e comitive di giovani che potranno continuare a godere gratuitamente di questa spiaggia. Allo stesso modo, sempre accogliendo le proposte giunte dai residenti, ci siamo limitai a livellare mantenendone la sua peculiarità di spiaggia rocciosa , il lungo tratto di costa che si trova nella zona più a sud di Santa Marinella, nei pressi dello stabilimento Mediterraneo

Anche in questo caso l’accesso è libero e gratuito. Un altro intervento di bonifica e pulizia è stato ultimato nel tratto di arenile sabbioso, che si trova di fronte all’ ex Colonia Marina di Santa Severa. Abbiamo, in questo modo garantito a tutti, residenti e turisti la possibilità di godere del nostro litorale lasciando la più ampia possibilità di scelta a quanti vorranno soggiornare lungo i nostro lidi. Inoltre, per garantire la sicurezza lungo i tratti costa non in concessione, già da oltre due settimane è presente il servizio di assistenza bagnanti svolto da bagnini esperti che hanno conseguito il brevetto al termine del corso di formazione promosso dal Nucleo Sommozzatori, assunti dalla Multiservizi, che già durante le ultime mareggiate si sono distinti per numerose operazioni di salvataggio. In ultimo vorrei ricordare a chi si appresta a trascorrere le vacanze estive nelle nostre due località di villeggiatura che, gli ultimi dati della Regione e dell ‘Arpa Lazio sulla salute delle acque, confermano l’eccellente qualità del nostro mare che è totalmente balneabile.

A tale proposito concludo che procederemo legalmente contro chiunque seguiterà a diffondere notizie false sul perfetta balneabilità del nostro litorale andando a creare un danno d’immagine, non più tollerabile”.

La nota del Sindaco

PIETRO TIDEI