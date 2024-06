Consiglio comunale il 4 luglio a Ladispoli –

Consiglio comunale il 4 luglio a Ladispoli

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 04/07/2024 alle ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno 04/07/2024 alle ore 18:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine dei giorno i seguenti argomenti:

1 delibera di c.c. n° 4 del 07.03.2024, adozione “piano particolareggiato per insediamento produttivo – commerciale e residenziale in via aurelia km 37,700” ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 36/1987. Presa d’atto della pubblicazione e dell’assenza di presentazione di osservazioni entro i termini di legge.-

2 delibera di c.c. n° 6 del 07.03.2024, adozione “piano per l’ eliminazione delle barriere architettoniche (p.e.b.a.)”. Presa d’atto della pubblicazione e dell’assenza di presentazione di osservazioni entro i termini di legge.

3 debito fuori bilancio verso ecosystem spa per spese correnti – riconoscimento di legittimita’ ai sensi dell’ articolo 194 del d.lgs. N. 267/2000, senza variazione di bilancio.