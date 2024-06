Interventi stradali e miglioramento della viabilità a Fiumicino –

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino, in collaborazione con Anas, annuncia con una conferenza stampa dedicata all’argomento, una serie di interventi significativi per migliorare la viabilità e garantire una circolazione più fluida e sicura. Di seguito, i dettagli delle opere che verranno realizzate nei prossimi mesi.

Realizzazione degli Snodi Viari 1 e 2 Il Comune di Fiumicino ha richiesto la realizzazione degli snodi viari 1 e 2 per consentire il collegamento temporaneo tra Via del Lago di Traiano e il Corridoio C5. Questo intervento, con un costo stimato di circa 350.000,00 euro, mira a migliorare la fruibilità della viabilità alternativa necessaria durante la demolizione del Viadotto. Anas ha redatto il progetto esecutivo, approvato dal Comune nel mese di aprile. L’affidamento dei lavori è in corso, con inizio previsto nelle prossime settimane.

Sistemazione della Viabilità sul Ponte Per rispondere alla necessità di migliorare la viabilità in vista del Giubileo 2025, verrà aperta al traffico la carreggiata nord del ponte in direzione Aeroporto, con due corsie per senso di marcia e sistemazione della segnaletica in entrambe le carreggiate. Questa infrastruttura strategica, vicina all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, sarà fondamentale per gestire l’aumento del traffico previsto, riducendo i disagi per gli utenti e migliorando la circolazione sulla A91 Roma-Fiumicino e nelle aree circostanti, inclusa Ostia e Fiumicino. I lavori inizieranno a breve, a seguito delle ultime valutazioni tecniche.

Installazione di Sistemi di Monitoraggio Per garantire la sicurezza dei veicoli durante la demolizione del Viadotto, verranno installati sistemi per monitorare il transito dei veicoli con massa superiore al consentito, oltre a sensori per controllare il comportamento strutturale del ponte. Questi sistemi assicureranno un transito sicuro e monitorato.

Investimento Complessivo Anas ha stanziato un importo complessivo di circa 550.000,00 euro per la realizzazione degli interventi essenziali.

“Questi importanti progetti non rappresentano solo un miglioramento a breve termine, ma soprattutto un investimento per il futuro della nostra città. Garantiranno una viabilità efficiente, sostenendo lo sviluppo urbano ed il benessere di tutta la comunità. – ha sottolineato il Sindaco Mario Baccini durante la conferenza stampa – Inoltre con l’attuazione delle opere, presentate oggi in collaborazione con ANAS, stiamo ponendo la sicurezza dei cittadini al centro delle nostre priorità. L’installazione di sistemi di monitoraggio avanzati ci permetterà infatti di vigilare costantemente sulle condizioni del traffico e delle infrastrutture. – ha proseguito – L’apertura della nuova carreggiata nord del ponte ridurrà significativamente i tempi di percorrenza per chi si sposta verso l’Aeroporto e le aree limitrofe. L’obiettivo è quello di ridurre i disagi quotidiani per i residenti ed i turisti e liberare la città dalla morsa del traffico.” ha concluso il Primo cittadino.

Presenti alla Conferenza stampa il Sindaco di Fiumicino, Maro Baccini, l’Assessore ai lavori pubblici, Giovanna Onorati, Il Dirigente Area Strategie del Territorio del comune di Fiumicino, Il Dirigente Area Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, L’Ing. Marco Moladori – Responsabile Struttura Territoriale di Anas Lazio e l’Ing. Fausto Ferri, Direttore dei Lavori.