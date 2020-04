Condividi Pin 1 Condivisioni

I consiglieri Iachini e Ferullo chiedono al Sindaco l’autorizzazione per gli sport acquatici

Santa Marinella, Tidei: “Al via la pulizia dei parchi pubblici” – A seguito dell’ultimo Dpcm emanato dal governo in data 26 aprile, è stata attivata la Multiservizi Comunale per la pulizia dei parchi pubblici prossimi alla libera fruizione da parte dei cittadini, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni.

I consiglieri Iachini e Ferullo hanno proposto al Sindaco di destinare alcuni parchi ed aree verdi all’attività sportiva libera ed organizzata dai gestori di palestre e centri sportivi, senza dimenticare inoltre i possessori di animali domestici che avranno probabilmente un loro spazio.

Altra proposta dei consiglieri che risponde alla numerose richieste è quella di poter autorizzare alcuni sport acquatici per i residenti tipo la pesca subacquea ed il Surf.

“Ringrazio gli operai della SMS – afferma Pietro Tidei – servizi per la pronta disponibilità, ed i dipendenti del Comune che si sono attivati.

Ho ricevuto buone proposte dai consiglieri Iachini e Ferullo che sottoporrò all’attenzione della Giunta Comunale ed alle associazioni del settore.

L’ultimo DPCM fornisce ai sindaci la valutazione finale in ordine all’apertura dei parchi e delle attività all’aperto.

Il comportamento dei nostri concittadini, casi isolati a parte è stato sino ad ora corretto ed il numero dei contagi costantemente in calo ne è la dimostrazione.

Per questo motivo pensiamo di allargare la maglia delle prescrizioni comunali emanate con Ordinanza Sindacale, senza però abbassare la guardia.

Monitoreremo il territorio, controlleremo l’utilizzo di guanti e mascherine da parte dei cittadini ed il numero dei contagi. Qualora dovessimo riscontrare l’inosservanza delle regole ed un lieve aumento dei contagi torneremo a regole più restrittive.

Appena saremo pronti organizzeremo una riunione con le associazioni sportive per metterle a conoscenza di eventuali nuovi regolamenti ed ulteriori novità.”