Il presidente del Borgo San Martino Andrea Lupi non disdegna la soluzione dei play off

Calcio, Borgo San Martino. Lupi: “Play off per decidere chi sale, ma solo se ci sono le condizioni per giocare” – Campionati conclusi, ancora tutto incerto il futuro dei dilettanti. E’ da capire, in qualche modo, chi avrà diritto ad accedere alle categorie superiori. Il presidente del Borgo San Martino Andrea Lupi non disdegna la soluzione dei play off. ” Si in effetti per quanto riguarda la Prima categoria, se ci fossero tutte le precauzioni del caso, ma solo nella fattispecie, si potrebbero giocare i play off a gare uniche – commenta Lupi – la prima, allo stop del torneo,salirebbe di diritto; mentre dalla seconda fino alla quinta potrebbe uscirne la vincente”. Una considerazione da non sottovalutare, soprattutto in esame del fatto che il prossimo campionato avrà rinunce da molte società, ad un passo dal chiudere i battenti.” Io posso limitarmi ad ipotizzare, è il governo centrale del calcio a deciderlo in base alle normative. Certo sarebbe complicato per i calciatori, dovremmo tornare ad allenarci a giugno e giocare a luglio – continua Lupi – per il momento non conosciamo bene le direttive, è tutto in alto mare”. Il futuro del Borgo San Martino al di là di come si concluderà questa stagione sembra ben delineato. Il club quest’anno, come si sa, era partito per un torneo da vertice e nonostante fosse uscito ben presto dalla lotta al primo posto si era rimesso in corsa per il terzo posto.