La nota del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. ” Il Comune ha deliberato l’esenzione dal pagamento dei servizi di mensa e trasporto scolastico per il mese di marzo deliberato”

Covid-19, Cerveteri. Mensa e trasporto scolastico: come chiedere il rimborso – Così il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci in una nota diffusa: “In concomitanza della sospensione delle attività scolastiche, la Giunta Comunale di Cerveteri ha deliberato l’esenzione dal pagamento dei servizi di mensa e trasporto scolastico per il mese di marzo.

Per tutti gli utenti che avevano già provveduto al pagamento della retta, a partire dal mese di giugno potrà chiedere la compensazione delle somme con le prime mensilità utili del prossimo anno scolastico o il rimborso presentando domanda all’Ufficio Pubblica Istruzione attraverso l’Ufficio Protocollo oppure inviare una PEC a [email protected] indicando l’IBAN del proprio conto corrente in caso di richiesta di accredito.

Viste le disposizioni governative che ad oggi hanno prorogato la sospensione delle attività didattiche almeno fino al 17 maggio, a breve verrà disposto l’esonero delle mensilità anche dei mesi di aprile e maggio 2020.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare i seguenti numeri: 0689630206 – 3346159978″