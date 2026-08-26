Ladispoli, il 29 riapre il Cineteatro Massimo Freccia

Terminate le verifiche di sicurezza della struttura

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa:

A seguito dell’episodio verificatosi presso il Cineteatro Massimo Freccia, la Frontera Cinemas ritiene opportuno fornire alcune precisazioni per fare chiarezza sull’accaduto e, soprattutto, per rassicurare il pubblico in merito alle condizioni di sicurezza della struttura.

L’episodio ha riguardato il distacco di un frammento di intonaco di circa 15 centimetri, proveniente da una trave situata nella zona del sottotetto. Il frammento è caduto sul controsoffitto sottostante, costituito da pannelli modulari di circa 60 x 60 centimetri.

È importante precisare che l’intonaco interessato dal distacco era preesistente agli interventi di ristrutturazione effettuati presso il Cineteatro e non era quindi un elemento realizzato nell’ambito dei lavori di recente esecuzione.

A seguito dell’accaduto, la società ha immediatamente avviato tutte le verifiche tecniche necessarie e le attività di controllo finalizzate alla messa in sicurezza dell’area.

Sono stati effettuati gli accertamenti sugli elementi interessati e sulle zone circostanti, adottando tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza della struttura.

In un’ottica di ulteriore prevenzione e di massima tutela del pubblico, è stata inoltre installata una rete di protezione aggiuntiva, quale ulteriore misura di sicurezza a presidio dell’area.

La decisione di sospendere temporaneamente l’attività del Cineteatro da parte della Frontera Cinemas è stata assunta proprio con l’obiettivo di consentire di effettuare tutti gli interventi e gli accertamenti con la massima attenzione, senza alcuna accelerazione dettata dall’esigenza di riaprire.

La riapertura sarà Sabato 29 agosto, essendo state completate le ultime attività e verificato il pieno rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie alla ripresa delle attività.

La sicurezza degli spettatori, degli operatori e di tutti coloro che frequentano il Cineteatro Massimo Freccia rappresenta una priorità assoluta da parte della Società Frontera Cinemas. Per questo motivo, anche a fronte di un episodio circoscritto, si è scelto di intervenire immediatamente e di adottare ulteriori misure preventive, andando oltre quanto strettamente necessario.

Con questo intervento vogliamo soprattutto trasmettere un messaggio di chiarezza, responsabilità e tranquillità: l’accaduto è stato preso in carico con tempestività e sono state messe in atto tutte le misure necessarie affinché il Cineteatro possa tornare ad accogliere il pubblico in condizioni di piena sicurezza.

Ringraziamo gli spettatori per la comprensione e la collaborazione e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati dalla temporanea sospensione delle attività.

Cineteatro Massimo Freccia – Frontera Cinemas