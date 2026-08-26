Biglietti in vendita al Punto di Informazione Turistica. L’Assessore Manuele Parroccini: “Dopo il successo dello scorso anno, si raddoppia: quasi 400 posti a sedere e una pedana riservata a persone in carrozzina per rendere la Sfilata davvero accessibile a tutti”.

“Dopo il successo dello scorso anno, sono lieto di annunciare che anche quest’anno in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici di domenica 30 agosto, uno degli eventi clou della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, tornano le tribune in Piazza Aldo Moro. Non soltanto tornano, ma raddoppiano: un totale di 398 posti dai quali poter assistere in totale comodità al grande spettacolo che offriranno i Rioni. Un’iniziativa che ho fortemente voluto lo scorso anno e che sono felice venga replicata”.

A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni del Comune di Cerveteri, nell’annunciare l’avvio delle vendite dei tagliandi per i posti delle tribune allestite in Piazza. Ogni biglietto avrà un costo di 5euro ed è acquistabile presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro, ogni mattina, a partire da oggi, mercoledì 26 agosto, dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Cerveteri, tribune in Piazza Aldo Moro per assistere alla Sfilata dei Carri

“Oltre alle tribune – spiega l’Assessore Parroccini – un’innovazione che ho fortemente voluto lo scorso anno e che, posso assicurarvi, vederle gremite è stato davvero emozionante, quest’anno abbiamo posizionato una pedana ad hoc per persone in carrozzina: sarà uno spazio a loro dedicato dove potranno assistere in completa sicurezza e con il giusto spazio allo spettacolo dei carri. Ovviamente, il posto in pedana è riservato a loro e ad un accompagnatore. Chiaramente, l’accesso alla pedana è gratuito, sia per la persona con disabilità che per il suo accompagnatore. Un piccolo ma importante passo per rendere la nostra manifestazione sempre più inclusiva e accogliente”.

“Negli ultimi anni – aggiunge Parroccini – molti nostri concittadini mi hanno manifestato come assistere all’intera sfilata dei Carri Allegorici rimanendo in piedi iniziava a risultare faticoso: per questo ho fortemente voluto l’introduzione delle tribune e le richieste di informazioni per l’acquisto dei biglietti che ho ricevuto in queste ore conferma la bontà dell’iniziativa. Vi aspetto dunque alla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti e vi aspetto alla Sfilata dei Carri Allegorici: come lo scorso anno, sono certo che le tribune saranno gremite: a tutti voi, auguro un buono spettacolo e un buon divertimento a Cerveteri!”