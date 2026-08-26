Valerio Spagnoli ed Eugenio Bugli, 2 ragazzi di Cerveteri nel team degli ingegneri

Il SPQR Team della Sapienza Università di Roma conquista la finale del 2nd RCAP Beijing Masters, la prestigiosa competizione di robotica in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto 2026.

Dopo le sfide disputate nei giorni scorsi, il team romano ha raggiunto un risultato di grande rilievo e domani scenderà in campo per disputare la finale, portando ancora una volta il talento e la ricerca italiana al centro della scena internazionale della robotica.

SPQR Team della Sapienza in finale a Pechino: oggi la sfida per il titolo

La competizione asiatica, organizzata nell’ambito del circuito RoboCup Asia-Pacific, riunisce team provenienti da diversi Paesi e si inserisce nel ricco calendario degli appuntamenti dedicati alla robotica che animano la capitale cinese in questi giorni, in concomitanza con la World Robot Conference, in programma dal 19 al 23 agosto 2026.

Una nuova sfida dopo la RoboCup 2026

La trasferta di Pechino arriva dopo l’esperienza del team romano alla RoboCup 2026 di Incheon, in Corea del Sud, disputata nel mese di luglio. Un percorso internazionale che sta mettendo alla prova competenze, tecnologie e capacità di innovazione dei ricercatori dell’università La Sapienza di Roma.

Protagonisti della competizione sono i robot umanoidi e i ricercatori del DIAG – Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, impegnati nello sviluppo di soluzioni avanzate nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale. Oggi la finale. E SPQR Team sarà lì, pronto a giocarsela fino in fondo.