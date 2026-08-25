Derby Ladispoli-Cerveteri, Paolacci: «Ai tifosi ospiti un settore dignitoso»

Attesi circa 200 sostenitori del Cerveteri per il derby della seconda giornata. Il consigliere comunale chiede alla società ladispolana una sistemazione adeguata in tribuna

È già clima derby tra Ladispoli e Cerveteri, in vista della sfida della seconda giornata di campionato. Una partita molto sentita dalle due tifoserie, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e che, come spesso accade, va oltre la dimensione strettamente sportiva.

A Ladispoli sono attesi circa 200 sostenitori del Cerveteri. Per questo motivo, la dirigenza cerveterana potrebbe chiedere all’Academy Ladispoli di riservare alla tifoseria ospite uno spazio della tribuna coperta, così da garantire condizioni più adeguate per assistere alla gara.

A intervenire sulla questione è il consigliere comunale Paolacci, che auspica una soluzione condivisa: «Spero che la società ladispolana e le istituzioni preposte tendano una mano verso la tifoseria cerveterana, riservando un settore più idoneo al caldo e alla comodità di sedersi, visto che viene pagato il biglietto».

Il riferimento è anche a quanto accaduto nel gennaio 2025, quando ai sostenitori del Cerveteri fu riservata una sistemazione che, secondo Paolacci, non sarebbe stata all’altezza dell’occasione: «Quello visto a gennaio del 2025 ha del surreale. Non è una tribuna quella riservata agli ospiti. Se sono tanti, hanno il diritto, pagando, di avere una sistemazione idonea».

Paolacci sottolinea inoltre il comportamento della tifoseria cerveterana: «Considero la tifoseria cerveterana civile e sportiva». Da qui l’appello alla società e alle istituzioni affinché, in occasione del derby, venga individuata una soluzione che consenta ai sostenitori ospiti di seguire la partita in condizioni dignitose.

«Paghiamo per vedere la partita decentemente», conclude il consigliere.