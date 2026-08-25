Etruria Eco Festival 20 da record: “Più di 20mila spettatori in quattro giorni a Cerveteri nel ricordo di Guccini”

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Il Parco della Legnara gremito di pubblico e il grande interesse riservato dalle testate giornalistiche nazionali confermano quanto il Festival faccia bene a tutto il Litorale”. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Dopo il sold-out del Festival, tutto pronto per la Sagra dell’Uva con Cirilli, Alex Britti e Max Giusti”

“Un ventennale straordinario per Etruria Eco Festival: oltre 20mila spettatori hanno scelto di trascorrere a Cerveteri in compagnia dei nostri spettacoli queste serate d’estate. Grandi Artisti ed esibizioni di altissimo livello, da Piotta ed Enrico Capuano, passando per i giovani Patagarri e gli intramontabili Gazzè, Frankie Hi-Nrg e Silvestri fino allo straordinario e commovente omaggio a Francesco Guccini a cui abbiamo dedicato l’intero Festival con i Musici che ci hanno regalato emozione pura. Semplicemente osservando qualche ripresa fatta dall’alto, si può vedere quanto questa manifestazione, che quest’anno ha festeggiato 20anni di storia, sia amata e attesa dal pubblico di tutto il Lazio. Ho visto giovani, meno giovani e famiglie venire a Cerveteri già dal pomeriggio in attesa dell’inizio dei concerti e l’interesse riservato dalle grandi testate giornalistiche nazionali, come RaiNews e Repubblica solo per citarne alcune, confermano quanto questo Festival faccia bene non soltanto a Cerveteri ma a tutto il territorio”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri a margine dell’ultima serata di Etruria Eco Festival 20 che nella serata di ieri ha visto esibirsi sul palco del Parco della Legnara “I Musici di Francesco Guccini”, il cantautore recentemente scomparso e a cui è stato dedicato l’intero Festival.

Etruria Eco Festival 20 da record

“Un Festival che è stata occasione per unire alla grande musica i temi legati al sociale, alla più stretta attualità, ai diritti che troppe volte in tanti angoli del mondo sono ancora un miraggio – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – e da Donna, prima ancora che da Sindaco, non ho potuto non ricordare le recenti vittime di femminicidio: vite spezzate da una violenza cieca che ci ferisce profondamente e che ci dice quanto la strada per l’affermazione dei diritti e del rispetto sia ancora drammaticamente lunga. Così come sono volate alte le note e le emozioni in questi giorni di musica e spettacolo, che presto possano volare alti quei valori di cui tutti abbiamo bisogno: la pace, il rispetto, la tolleranza, la giustizia sociale, i diritti umani. È stato un Etruria Eco Festival ricco di emozioni che ha visto il lavoro di tante persone: a tutti loro, in primis l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli, con la quale mi complimento per la stagione culturale estiva organizzata, il mio ringraziamento più grande. Un ringraziamento ulteriore, lo rivolgo ad Alessio Pascucci, fondatore e ideatore 20anni fa di Etruria Eco Festival, che anche quest’anno è stato fondamentale nella riuscita del Festival”.

“Serate memorabili che hanno confermato ancora una volta quanto Etruria Eco Festival sia una manifestazione attesa da tutto il Litorale a Nord di Roma, da tutti coloro che vogliono vivere delle grandi serate di musica: dalle anteprime con Enrico Capuano e Piotta, passando per l’apertura con il progetto Stazioni Lunari, fino ad un weekend davvero esplosivo che ha fatto registrare dei numeri record – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – i Patagarri, Max Gazzé, Wogiagia, Frankie Hi-Nrg, Daniele Silvestri e poi il gran finale con i Musici di Francesco Guccini: ogni sera hanno portato a Cerveteri oltre 5mila spettatori, testimonianza di quanto siano state valide le scelte artistiche portate avanti e di quanto dopo 20anni di storia, questo Festival rappresenti ancora un punto di riferimento per l’estate di tantissime persone”.

“Ma la nostra Estate Caerite non finisce qui – conclude Francesca Cennerilli – ora è il momento della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, giunta alla sua 63esima edizione. Ancora tante serate straordinarie di musica e spettacolo: vi aspettiamo sempre al Parco della Legnara con Gabriele Cirilli, giovedì 27, una grande serata revival venerdì 28, il concerto di Alex Britti sabato 29 e lo show di Max Giusti domenica 30 agosto. Tutti spettacoli ad ingresso gratuito”.

Etruria Eco Festival, giunto alla sua 20esima edizione, è stato organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri con il sostegno della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Multiservizi Caerite.