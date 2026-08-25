CIVITAVECCHIA – Incendio nelle prime ore di questa mattina in via Tarquinia, dove una moto di 50 cc è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle ore 5. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Il tempestivo intervento ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze e all’abitazione prospiciente, scongiurando conseguenze potenzialmente più gravi.

Le cause che hanno provocato l’incendio della moto sono attualmente in corso di accertamento. Non si registrano feriti.