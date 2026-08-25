Lavori sulla A12, chiusa Civitavecchia Sud: ecco l’alternativa

Disagi in vista sulla A12 Roma-Civitavecchia per un intervento di manutenzione delle barriere di sicurezza.
Dalle 22:00 di giovedì 27 agosto alle 6:00 di venerdì 28 agosto, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia Sud, in uscita per i veicoli provenienti da Roma.
La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
Per chi deve raggiungere Civitavecchia, l’alternativa consigliata è quella di uscire allo svincolo di Santa Severa.
Si raccomanda quindi agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare il percorso tenendo conto della chiusura notturna.