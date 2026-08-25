UDC Cerveteri: “Uffici comunali al Parco della Legnara senza accoglienza né ripari per i cittadini”

La nota del Coordinatore Pro-Tempore Luigi Mataloni
Riceviamo e pubblichiamo:
Cerveteri, 24 agosto 2026 – L’Unione di Centro (UDC) di Cerveteri, attraverso un intervento del Coordinatore Pro-Tempore, pone l’attenzione su una grave situazione di disagio e carenza di servizi civici riscontrata presso gli uffici comunali situati all’interno del Parco della Legnara.
L’episodio e il disagio per l’utenza
Recatosi personalmente presso le strutture comunali del parco durante una torrida giornata estiva per sbrigare una pratica, il Coordinatore UDC Luigi Mataloni ha constatato direttamente le insostenibili condizioni imposte ai cittadini in attesa del proprio turno:
- Assenza di ripari e sedute: L’impiegato di turno ha invitato i cittadini ad attendere l’ingresso all’esterno della struttura. Fuori dall’ufficio, tuttavia, l’area è completamente priva di ombrelloni, gazebo, tettoie o panchine, costringendo le persone — tra cui anziani, donne e soggetti fragili — a sostare in piedi sotto il sole cocente.
- Le motivazioni dell’ente e le criticità architettoniche: Alla richiesta di chiarimenti sulla mancanza di coperture ed elementi di arredo urbano, è stato riferito che l’area sarebbe sottoposta a vincoli della Soprintendenza per i Beni Culturali.
- L’UDC osserva come tale giustificazione non possa rappresentare un alibi: strutture amovibili, come ombrelloni o gazebi temporanei, non costituiscono opere edilizie fisse e potrebbero garantire ombra in estate e riparo dalla pioggia in inverno senza alterare il valore monumentale del sito.
Le richieste dell’UDC: Dignità del servizio pubblico e appello all’opposizione
L’Unione di Centro contesta la gestione delle priorità da parte dell’amministrazione comunale, evidenziando una forte sproporzione tra le risorse impiegate per gli eventi e la cura dei servizi essenziali destinati alla cittadinanza:
- Riflessione sulla sede degli uffici: Se le restrizioni della struttura e i vincoli tutela-paesaggio non consentono di garantire uno standard minimo di decoro, accoglienza e sicurezza per chi attende un servizio pubblico, la sede degli uffici comunali dovrebbe essere trasferita in locali idonei.
- Intervento della Multiservizi e decoro: Si richiede un intervento immediato per dotare l’area esterna di sedute e protezioni stagionali per riparare gli utenti sia dal caldo estivo sia dalle intemperie invernali.
- Appello al Consiglio Comunale: L’UDC invita ufficialmente tutte le forze politiche d’opposizione a farsi portavoce di questa istanza, presentando una formale interrogazione consiliare per fare chiarezza sulla gestione delle strutture pubbliche e pretendere soluzioni immediate a tutela della salute e della dignità dei cittadini di Cerveteri.
“Un servizio pubblico fondamentale non può essere erogato a discapito della salute di anziani e famiglie costretti a sostare al freddo d’inverno o sotto il sole estivo. Chiediamo risposte concrete e rispetto per la cittadinanza.”
Coordinatore Pro-Tempore UDC Cerveteri