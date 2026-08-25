Report, Ranucci verso l’addio alla conduzione: la Rai valuta un nuovo format

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti Rai, i vertici di Viale Mazzini valutano la rimozione di Ranucci dalla conduzione e una nuova formula per il programma

Sigfrido Ranucci sarebbe destinato a lasciare la conduzione di Report. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti Rai (QUI), i vertici di Viale Mazzini starebbero valutando anche un nuovo format per lo storico programma di Rai 3, con un maggiore coinvolgimento della redazione.

Tra i nomi sondati per la conduzione figurano Peter Gomez, Riccardo Iacona e Federico Ruffo, mentre sarebbe stata valutata anche Milena Gabanelli. L’ipotesi al momento più accreditata è però quella di un Report senza un conduttore fisso, con le inchieste presentate di volta in volta dai diversi giornalisti della squadra. Ranucci, invece, dovrebbe ricevere tre proposte di incarichi equivalenti all’interno della Rai.