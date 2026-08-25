“Ascolto Cerveteri”, nasce il progetto per raccogliere sul territorio le voci dei cittadini

Nasce “Ascolto Cerveteri ” da un’idea semplice di girare per il territorio e ascoltare le problematiche con cui vivono quotidianamente i cittadini . Il progetto di Giada Marina ha , come obiettivo, mettere al centro i cittadini, ascoltandone le proposte. In effetti molto spesso in città estensiva come Cerveteri, ad avere scarsa attenzione sono gli abitanti delle frazioni “Voglio incontrare le persone una ad una, partendo dalle frazioni che per troppo tempo si sono sentite dimenticate. Cittadini, famiglie, giovani, anziani, associazioni e commercianti avranno tutti uno spazio -ha riferito la Marini”

A questo nuova idea politica – culturale, si aggiunge una sorta di rubrica cadenzata. ” Sì è Un Caffè Insieme”? Perché davanti a un caffè si parla con semplicità, senza distanze e senza formalità. Voglio raccogliere non solo problemi, ma soprattutto idee e proposte concrete. Ogni incontro sarà un’occasione per conoscere meglio il territorio attraverso la voce di chi lo vive.

Saranno raccolte e portate all’attenzione del mio candidato sindaco, Gianluca Paolacci, perché possano contribuire al progetto della futura amministrazione. Il mio obiettivo è una Cerveteri più vicina alle persone, dove nessuno viene lasciato indietro.

Io ascolto. Tu parli. Insieme costruiamo una Cerveteri migliore”.