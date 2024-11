Santa Marinella, sul PEBA l’Amministrazione Comunale apre al coinvolgimento della città –

L’Amministrazione, nel prendere atto della sentenza del TAR che ha ritenuto insufficiente l’attuale Piano di Intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche, fa rilevare che la legge istitutiva del Peba è del 1986 (ribadita dalla legge 104 del 1992). Dei 378 comuni presenti nel Lazio appena il 10% si è dotato di un Piano che per caratteristiche progettuali e tempi di realizzazione è del tutto simile a quello attuale di Santa Marinella, mentre ne sono completamente sprovvisti gli altri 340.

A nome della comunità tutta, L’Amministrazione è ben lieta di prestarsi a quella che è anzitutto una battaglia “simbolo” che si svolge sul piano giuridico e amministrativo per arrivare ad affermare in tutta Italia la piena mobilità come un “diritto reale” riconosciuto dalla costituzione e dalle leggi europee, anche se resteranno per sempre, forse, sconosciuti i motivi per i quali un’importante associazione come la Luca Coscioni abbia scelto, dopo 30 anni, proprio questa Amministrazione e la nostra Santa Marinella.

Il Peba richiederà un’ intensa coesione tra urbanisti, architetti, uffici comunali e associazioni volontarie del settore, categorie verso le quali l’Amministrazione si impegnerà a facilitare i processi di collaborazione affinché non prevalga una lettura negativa e provocatoria dell’iniziativa della Coscioni.

L’Amministrazione vuole però promuovere un approccio partecipato il più largo possibile che vada oltre le associazioni di categoria o di interesse, convinta che la trasparenza e la partecipazione siano l’ossatura del Peba. Nuove iniziative in tal senso verranno annunciate nei prossimi giorni.