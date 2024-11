Santa Marinella, sul Pala De Angelis Tidei risponde alla Lega –

In merito alle presunte criticità espresse peraltro a mezzo stampa senza un opportuno confronto con gli Uffici Comunali preposti e senza una opportuna conoscenza di Atti Pubblici doverosamente pubblicati sul Sito Istituzionale , dobbiamo rispondere con stessa metodologia del “comunicato stampa”, per non

scadere nella ormai consueta illazione denigratoria, ormai unico terreno di confronto per informare la cittadinanza sul corretto andamento del lavori di tutti i cantieri di PNRR.

I lavori del Palazzetto non sono affatto fermi, infatti si può apprezzare che attualmente proseguono secondo cronoprogramma e tempistica prevista. Sono stati realizzati tutti i servizi interni, bagni, spogliatoi ambienti per diversamente abili, tribune, corridoi ed ogni spazio di utilizzo interno. Una recente perizia di variante ridistributiva dei lavori senza aumento della spesa finanziata, si è resa necessaria solo per migliorare la superficie del parquet, maggiorando le sue dimensioni a vantaggio di un utilizzo per campionati di Lega Basket anche per serie maggiori oltre l’attuale campionato. Quindi una volontà della Amministrazione di migliorare un impianto sportivo pubblico adeguandolo a norme sportive che consentiranno all’impianto di ospitare manifestazioni anche a livello Nazionale o Europeo.

Non ci sono assolutamente problemi burocratici e di natura economica come riportato nella nota degli esponenti della Lega. Infatti i lavori rispetteranno totalmente le somme stanziate dal PNRR così come i tempi imposti dal medesimo Piano di Resilienza.

Oggi il palazzetto e un “cantiere” aperto ma a breve diverrà una realtà nel contesto sportivo Regionale e Nazionale, accogliendo non solo molte associazioni dilettantistiche locali ma fornendo un importante servizio sociale alla cittadinanza santamarinellese, ovvero un polo di aggregazione per accrescere l’offerta

pubblica di impianti sportivi oltre alla Piscina, il Campo di Calcio e le Palestre Scolastiche. Un nuovo e moderno Impianto per educare e formare nuove generazioni nella “pratica sportiva quale elemento di crescita sociale e culturale di tutta la nostra cittadinanza”.

Il Sindaco

Pietro Tidei