Ladispoli, Alberghiero: un tris di appuntamenti dedicati all’Orientamento per gli studenti delle Scuole Medie –

Un tris di appuntamenti dedicati all’Orientamento per gli studenti delle Scuole Medie: l’Istituto Alberghiero di Ladispoli torna ad aprire le porte al pubblico per presentare la sua storia e le sue strutture con una formula che, lo scorso anno, si è dimostrata vincente perché ha consentito di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie diversificando i giorni e le fasce orarie. Si comincia sabato 30 novembre con un “Tè Welcome”, (ore 16-18) per proseguire con l’Open night del 14 dicembre (ore 18-20) e concludere il 18 gennaio 2025 con un più tradizionale Open Day (9-12:30). Nel corso degli incontri sarà possibile, come sempre, effettuare una visita guidata dell’Istituto di via Federici con dimostrazioni ed esercitazioni che si svolgeranno nei Laboratori di Cucina, Sala ed Accoglienza Turistica. Ad accogliere genitori e aspiranti studenti dell’Alberghiero saranno la Dirigente Scolastica Prof.ssa Loredana Saetta, la Vicepreside dell’Istituto Prof.ssa Anna Capodacqua, le Funzioni Strumentali Prof. Carlo Narducci e Prof.ssa Rosa Torino, e i membri della Commissione Orientamento Prof.ssa Giovanna Albanese, Prof. Luigi Alessio, Prof. Renato D’Aloia, Prof. Salvatore Esposito, Prof.ssa Carmen Piccolo e Prof.ssa Donatella Di Matteo. Al desk, per tutte le informazioni, sarà presente l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.

Le prenotazioni si effettuano dall’home page dell’Istituto www.isisdivittorio.edu.it