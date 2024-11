Santa Marinella, Tidei: “In merito alle recenti indagini piena collaborazione con le autorità” –

“Sono profondamente stupito dall’aggressione mediatica nei miei confronti, soprattutto considerando l’impegno gratuito che dedico alla comunità. Rivendico con orgoglio i risultati raggiunti da questa amministrazione, in particolare i 29 milioni di euro del PNRR destinati a trasformare Santa Marinella. In merito alle recenti indagini, tengo a precisare che collaboriamo pienamente con le autorità e siamo certi che gli accertamenti dimostreranno la piena legittimità di tutte le nostre azioni”. Al margine della vicenda l’Amministrazione sottolinea che non esistono isole felici e anche Santa Marinella è territorio dove reti di potere ben consolidate si intrecciano con interessi economici a volte poco chiari. Basti pensare alla speculazione edilizia da 40 milioni di euro progettata nel cuore di Santa Severa, dove dovrebbe rinascere un parco pubblico o ai tentativi di fermare la costruzione di un muraglione per evitare le inondazioni. Sono solo alcuni esempi di come, in questa realtà, si cerchi di manipolare il territorio a proprio vantaggio, con la stessa disinvoltura con cui si tenta di spostare una panchina.

E mentre tutto questo accade, dove sono i giornali? Perché non indagano su queste vicende, su questi personaggi che, nell’ombra, tirano i fili del potere?

Preferiscono invece accontentarsi di pettegolezzi e insinuazioni, magari pilotati da chi ha interesse a nascondere la verità.

In questo acquario di silenzio, dove nuotano figure che hanno già avuto a che fare con la giustizia per reati gravi come la tentata corruzione, è difficile distinguere il vero dal falso. È evidente che c’è chi vuole screditare questa amministrazione, chi vuole gettare fango sul nostro lavoro. Ma noi non ci faremo intimidire.

Continueremo a lottare per la trasparenza, per la legalità e per il bene della nostra comunità.

Il Sindaco

Pietro Tidei