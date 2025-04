Dialogo Costruttivo tra Amministrazione e Pescatori

Santa Marinella: Stanziati 500.000 Euro di fondi PNRR per la Riqualificazione delle infrastrutture del Porticciolo –

Un segnale tangibile di attenzione e un investimento concreto per il futuro del settore marittimo locale. Questa mattina, presso il porticciolo della Marina di Santa Marinella, il Sindaco Pietro Tidei, affiancato dal Presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Minghella, delegato alle Attività Produttive e Commercio, e dalla Consigliera Paola Fratarcangeli, delegata al Marketing Territoriale, ha incontrato i pescatori e gli operatori del mare per un confronto proficuo sul futuro delle loro attività. All’incontro hanno partecipato anche il Comandante della Capitaneria di Porto, Strato Cacace, a testimonianza della sinergia tra istituzioni per il benessere del comparto marittimo ed il Parroco Don Salvatore Rizzo come segno di vicinanza e supporto della comunità locale, nei confronti di una categoria che rappresenta un importante tassello della storia e dell’identità marinara di Santa Marinella.

Nel corso del dialogo aperto e costruttivo, il Sindaco Tidei ha annunciato un importante stanziamento di fondi PNRR pari a 500.000 euro destinati alla riqualificazione delle infrastrutture ad uso del porticciolo. Questo investimento mira a migliorare significativamente la qualità della vita lavorativa degli operatori del mare e dei pescatori, rendendo le strutture più funzionali e sicure.

“Ascoltare le esigenze di chi vive e lavora quotidianamente il nostro mare è fondamentale per costruire un futuro sostenibile per il nostro porticciolo,” ha dichiarato il Sindaco Tidei. “Questi 500.000 euro rappresentano un impegno concreto per migliorare le infrastrutture e, di conseguenza, la qualità del lavoro dei nostri pescatori e operatori marittimi.”

L’incontro si è concluso con la soddisfazione di tutti i presenti per l’avvio di un percorso condiviso volto a rafforzare il ruolo del porticciolo come motore economico e identitario di Santa Marinella. L’annuncio dello stanziamento dei fondi e l’impegno per la valorizzazione del pescato locale rappresentano passi concreti verso un futuro più prospero per i pescatori e gli operatori del mare della città.