Il Sindaco Tidei incontra i dipendenti comunali e annuncia importanti novità per Santa Marinella –

Un clima di cordialità e positività ha caratterizzato l’incontro tra il Sindaco di Santa Marinella, Avv. Pietro Tidei, e i dipendenti comunali in occasione dei tradizionali auguri pasquali. L’occasione è stata propizia non solo per scambiarsi gli auguri di pace e serenità in vista delle festività, ma anche per fare il punto sullo stato di avanzamento di importanti progetti che interessano la città.

Nel suo intervento, il Sindaco Tidei ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno e la dedizione dimostrata dai dipendenti comunali, sottolineando come la macchina amministrativa stia procedendo “con passi da gigante” verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi.

Tra le numerose opere in fase di conclusione, il primo cittadino ha voluto dare un annuncio particolarmente significativo per il futuro di Santa Marinella: l’ avvio dei lavori per il nuovo Ospedale di prossimità e la Casa della Salute.

“Si tratta di opere di fondamentale importanza per la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco Tidei, “a maggior ragione se pensiamo che nel periodo estivo, la popolazione della nostra città passa da circa 20.000 a 100.000 abitanti. Avere strutture sanitarie moderne ed efficienti è cruciale per garantire la salute e la sicurezza di tutti.”

Il nuovo ospedale di prossimità e la Casa della Salute rappresenteranno un polo sanitario all’avanguardia, in grado di offrire servizi essenziali di diagnostica, prevenzione e gestione delle emergenze, rispondendo così alle crescenti esigenze sanitarie del territorio, soprattutto durante la stagione estiva.

L’annuncio del Sindaco Tidei è stato accolto con grande entusiasmo dai dipendenti comunali, che vedono in queste nuove infrastrutture un importante passo avanti per la qualità della vita a Santa Marinella. L’incontro, al quale sono intervenuti anche il Presidente della S.M.S. Fabio Iachini, gli assessori Pierluigi D’Emilio ed Elisa Mei, il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella e i consiglieri Alessio Rosa e Paola Fratarcangeli, si è concluso con un brindisi e l’augurio reciproco di una serena Pasqua, nel segno della collaborazione e dell’impegno per il bene della comunità.