Biblioteca Bracciano: giovedì 24 aprile presentazione del libro “Diario Lunare”, di Alfredo Tagliavia

Nuovo appuntamento di cultura presso la Biblioteca Comunale di Bracciano. Giovedì 24 aprile, ore 17:00, sarà infatti presentato il libro “Diario Lunare”, di Alfredo Tagliavia.

Diario lunare può essere inteso, anche in base a quanto scrive l’autore, come un viaggio intorno ai quartieri popolari più famosi e storici di Roma Ovest/Est – Centocelle, Corviale, il Quadraro, Tiburtina – una Roma ormai sparita di cui, però, si conserva il ricordo anche se con un po’ di nostalgia. E non poteva mancare il riferimento ad aspetti onirici come quello del primo racconto Sogno o son desto? dove un’ombra segue il giovane protagonista Simone.

Nei testi delle canzoni ci sono spesso ricordi, riferimenti a tempi trascorsi che colpiscono positivamente soprattutto chi ha vissuto quei momenti, e personaggi famosi come Pasolini o Totò, che suscitano curiosità nei giovani che li vedono con occhi diversi.

(Dalla prefazione)

L’autore

Alfredo Tagliavia (Roma, 1978) è un insegnante, un autore e un musicista. Insegna Filosofia e Psicologia nelle scuole secondarie superiori. Per i tipi della EMI ha pubblicato il libro L’eredità di Paulo Freire. Vita, pensiero, attualità pedagogica dell’Educatore del mondo (2011), frutto di una ricerca di dottorato condotta tra Roma e il Brasile. Ha curato articoli su riviste nell’area delle Scienze sociali, recensioni e traduzioni. Nel 2020 ha pubblicato con Edizioni Progetto Cultura Microcosmo, una raccolta di dieci racconti e dieci canzoni e nel 2023 Costellazione. Viaggio in quattro tempi.

