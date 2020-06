Condividi Pin 0 Condivisioni

“La stagione è iniziata. Auguro a tutti una buona estate, ma stiamo attenti”

Santa Marinella, Spiagge: il Sindaco fa il punto. A breve l’assegnazione della Perla

Si è aperta anche a Santa Marinella la stagione balneare 2020. Sarà un’estate diversa “in compagnia” di mascherine, con attenzione particolare ai distanziamenti, ma si avrà la libertà di poter andare al mare.

“Ieri è iniziata la stagione ed una task force di quasi 120 persone tra le Associazioni più importanti del territorio, era al controllo delle nostre spiagge libere, molte delle quali non sono state ancora oggi assegnate” ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei, che ha annunciato, in queste ore sarà assegnata la gara per aggiudicarsi la Perla del Tirreno e che, nel giro di una settimana, la Regione dovrà dare risposta al Comune sulla riapertura delle sabbie nere.

“Santa Marinella, così come dichiarato anche al TG3, è l’unico comune della costa laziale ad essere riuscito a spendere in tempo i soldi per il ripascimento delle spiagge. Ieri abbiamo iniziato da Santa Severa e l’anno prossimo si penserà a Santa Marinella, a riportare sabbia laddove non c’è più o dove non c’è mai stata. Tra pochi giorni sarà anche assegnata la spiaggia del Castello di Santa Severa.

Stiamo procedendo al benessere della città, la stessa che purtroppo ritorna a non essere più pulita. Adesso il comune farà una nota di addebito alla società Gesam per non dimostrare di saper fare bene il proprio lavoro e successivamente sarà implementato anche l’organico della Multiservizi, per poi dare il via allo sfalcio del verde”.

Il Sindaco continua a ribadire di stare attenti e di mantenere le giuste distanze: “La stagione è iniziata. Auguro a tutti una buona estate, ma stiamo attenti”.

IL SINDACO INFORMA. Appuntamento del 1 Giugno 2020 PARLEREMO DI:Avvio della Stagione balneareMisure di prevenzione per le spiaggeAttività amministrativaPulizia della città e molto altro ancora. Buon Ascolto Gepostet von Pietro Tidei am Montag, 1. Juni 2020