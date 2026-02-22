Santa Marinella, Spazio Civico si schiera con il centrodestra. Sostegno a Damiano Gasparri candidato Sindaco

La lista civica Spazio Civico annuncia il proprio sostegno all’appello lanciato dai coordinatori comunali Alex Cosimi (Forza Italia) e Giuseppe Maddaloni (Lega Salvini Premier) per l’unità della coalizione di centrodestra attorno al nome del dottor Damiano Gasparri. Candidato a sindaco per Santa Marinella e Santa Severa.

In una nota, Spazio Civico accoglie con entusiasmo l’invito all’unità, e condivide la posizione espressa dai coordinatori locali e dai consiglieri uscenti. Indicando Damiano Gasparri come la figura giusta per guidare la città.

Nel comunicato, la lista civica definisce Damiano Gasparri il candidato ideale a sindaco. E ne sottolinea esperienza, competenza e conoscenza del territorio. Secondo Spazio Civico, queste caratteristiche possono rappresentare un punto di svolta per Santa Marinella e Santa Severa. Consentendo di affrontare le sfide future con fiducia e ottimismo.

La lista civica ribadisce quindi la propria adesione al percorso comune con Forza Italia, Lega Salvini Premier e i consiglieri uscenti. Dichiarandosi pronta a lavorare per un progetto condiviso di governo di centrodestra.

Nel testo viene inoltre evidenziato l’obiettivo politico del progetto: mettere al centro i reali bisogni dei cittadini e la difesa dei valori della comunità locale. Spazio Civico conclude il comunicato stampa confermando la disponibilità a contribuire con il proprio impegno e la propria esperienza “per costruire un futuro migliore per la nostra città”.