A12 Roma-Civitavecchia, chiusure notturne a Civitavecchia sud per lavori sul ponte del fosso Marangone

Sulla A12 Roma-Civitavecchia sono in programma chiusure notturne della stazione di Civitavecchia sud per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “su fosso Marangone”.

Il provvedimento, comunicato da Autostrade per l’Italia prevede questo calendario:

dalle 22:00 di lunedì 23 febbraio alle 6:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Civitavecchia sud verso la SS1 Aurelia.

In alternativa, viene consigliato l’ingresso allo svincolo di Civitavecchia nord nelle notti di martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, sempre nella fascia oraria 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita di Civitavecchia sud per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa, viene consigliata l’uscita allo svincolo di Civitavecchia nord

Per ulteriori informazioni è disponibile il call center viabilità al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.