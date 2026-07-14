Ladispoli, al via il restyling del lungomare: cantieri aperti per una città più moderna e accessibile

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare di Ladispoli, un intervento che punta a rinnovare uno dei luoghi simbolo della città attraverso opere di ammodernamento, sostenibilità e innovazione.

Il progetto prevede il miglioramento del verde urbano, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di servizi digitali come Wi-Fi gratuito, totem informativi e panchine con prese USB, oltre a interventi per rendere il lungomare più accessibile e inclusivo. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione delle aree archeologiche presenti lungo il percorso.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è offrire a cittadini e turisti uno spazio più funzionale, sicuro e accogliente, capace di coniugare qualità urbana, servizi e rispetto dell’ambiente. I cantieri interesseranno diversi tratti del lungomare e rappresentano uno degli interventi più significativi programmati per il rilancio del waterfront cittadino.

Con l’avvio dei lavori prende così forma un progetto destinato a ridisegnare il volto del litorale di Ladispoli, rendendolo sempre più attrattivo e vivibile durante tutto l’anno.