FL5 – disagi alla circolazione, gli utenti: “State mettendo in ginocchio i lavoratori”

Proseguono i disagi sulla linea ferroviaria tra Roma Ostiense e Roma San Pietro a causa di un inconveniente tecnico che sta rallentando la circolazione dei treni.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi fino a 30 minuti. Per i treni Regionali sono inoltre possibili limitazioni di percorso e cancellazioni.

L’inconveniente, segnalato inizialmente nella giornata del 13 luglio, continua a influire sulla regolarità del servizio. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea nel più breve tempo possibile.

I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato del proprio treno prima della partenza attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e gli aggiornamenti disponibili nelle stazioni.

Aggiornamento – ore 10:00

La circolazione è ancora rallentata per un inconveniente tecnico alla linea tra Roma Ostiense e Roma San Pietro.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Aggiornamento

La circolazione permane rallentata per un inconveniente tecnico alla linea tra Roma Ostiense e Roma San Pietro.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Inizio evento – 13 luglio ore 13:30

La circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea tra Roma Ostiense e Roma San Pietro.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

Seguono aggiornamenti.