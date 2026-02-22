Il Cerveteri crolla in casa. Il Tarquinia passa 2-1, Lupi duro con la squadra

Brutta battuta d’arresto per il Cerveteri, sconfitto in casa dal Tarquinia con un netto 2-1. Un KO pesante per gli etruschi, che incassano una sconfitta che lascia amarezza e preoccupazione. Soprattutto per la prestazione offerta.

A commentare il momento è il presidente Lupi, molto critico con l’atteggiamento della squadra. “Toccato il fondo, ci dobbiamo guardare in faccia e ripartire con umiltà. Così come siamo c’è poco da stare sereni, serve mentalità e lucidità”.

Parole forti, che fotografano un passaggio complicato della stagione. Lupi insiste infatti non solo sul risultato, ma soprattutto su ciò che si è visto in campo: “È il momento più basso della stagione non tanto per i risultati, quanto per l’atteggiamento. Serve più concretezza, siamo nervosi e poco incisivi, dobbiamo guardarci in faccia, far quadrato in questo momento delicato”.

Il Presidente sottolinea anche la mancanza di compattezza del gruppo. “Vedo una squadra non unita, avremmo potuto raccogliere di più se fossimo stati più lucidi. Non lo siamo stati, bravi agli avversari che ci hanno battuto con merito”.

In chiusura, il pensiero va ai tifosi: “Mi dispiace per i tifosi, non meritano questi risultati”.