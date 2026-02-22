Ventidue arresti in pochi giorni: maxi operazione dei Carabinieri contro lo spaccio

Continua l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, nei quartieri della Capitale e della Provincia per contrastare lo spaccio di stupefacenti.

Negli ultimi giorni, in distinte ondate di controlli, i Carabinieri hanno arrestato 22 persone, sequestrando ingenti quantitativi di droga, tra cui cocaina, crack, hashish, ketamina e shaboo oltre a migliaia di euro in contanti.

INGERISCE OVULI DI CRACK

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un cittadino senegalese di 46 anni, sorpreso in via Amendola a cedere crack a un giovane. L’uomo, per sfuggire all’identificazione, ha fornito false generalità e ha ingerito alcuni ovuli. Accompagnato all’ospedale Umberto I per accertamenti, è risultato aver ingerito 5 ovuli contenenti crack, poi espulsi.

DROGA IN AUTO

In zona Ostiense (via Tiberio Imperatore), un 32enne albanese è stato fermato a bordo di un’auto con 45 involucri di cocaina e 30 g di crack. In zona Viale Libia, un 34enne, già ai domiciliari a Zagarolo, è stato fermato in auto con 7 g di cocaina. Ai domiciliari, in via Marsilio Ficino, si trovava anche un 35enne che nel corso di un accertamento da parte dei

Carabinieri della Stazione Medaglie d’Oro è stato trovato in possesso di 4 g di shaboo.

Maxi blitz antidroga dei Carabinieri da Termini a Fiumicino

PERIFERIA EST DELLA CAPITALE

A Torre Gaia, durante un controllo su un’auto a noleggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un romano di 39 anni e una cittadina filippina di 35 anni. La coppia è stata trovata in possesso di un ingente quantitativo di droga pronto per la vendita: 340 dosi di cocaina e ben 500 dosi di crack.

A Tor Bella Monaca, un cittadino marocchino di 25 anni è stato bloccato in via dell’Archeologia dopo una violenta resistenza. Oltre al sequestro di cocaina e hashish, l’arrestato ha tentato un gesto estremo dichiarando di aver ingerito una lametta, circostanza poi confermata dai sanitari del Policlinico Tor Vergata, dove è stato ricoverato e sottoposto a trattamenti del caso.

QUARTICCIOLO, SAN BASILIO, COLLATINA E TOR TRE TESTE

In via Cerignola, i Carabinieri della Stazione Tor Tre Teste hanno sorpreso due uomini (un egiziano e un romeno) mentre prelevavano dosi di cocaina e crack nascoste sotto un’auto e un cassonetto. Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato un 36enne romeno e un 19enne tunisino sorpresi a prelevare dosi di crack e cocaina nascoste sul avanzale di una finestra di un’abitazione dei lotti in zona Quarticciolo.

A San Basilio, in via Carlo Tranfo, sono stati invece arrestati un uomo e una donna sorpresi a cedere dosi di cocaina in strada. In via di Tor Tre Teste, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino ucraino di 41 anni che, a bordo di uno scooter risultato rubato a gennaio, ha tentato di disfarsi di un borsello contenente 11 g di shaboo. In via Mozart, zona Collatina, i Carabinieri hanno arrestato una 17enne trovata con 500 g di hashish in casa, mentre in via Partini, zona Tiburtina, un cittadino francese di 23 anni è stato sorpreso con ketamina.

CONTROLLI ALLE PORTE DELLA CAPITALE: LA STORTA, ACILIA E FIUMICINO

In via della Giustiniana, i Carabinieri della Stazione La Storta hanno arrestato due cittadini romani (padre e figlio) trovati in possesso di 91 g di cocaina e 345 g di hashish, oltre a 2.290 euro in contanti, e un 20enne dello Sri Lanka trovato in possesso di hashish e quasi 800 euro in contanti.

A Fiumicino, un 19enne è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di 37 dosi tra cocaina, crack e hashish. Nell’abitazione è stata trovata anche la madre del giovane che è segnalata alla Prefettura. Ad Acilia, i Carabinieri hanno arrestato due uomini di 35 e 60 anni sorpresi a detenere diverse dosi di crack e cocaina. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.