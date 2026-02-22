Sabato 7 marzo alle 19.00 incontro alla Chiesa della Santissima Trinità. Ingresso libero

Claudia Koll a Cerveteri presenta “Qualcosa di me”

Sabato 7 marzo, alle ore 19.00, presso la Chiesa della Santissima Trinità (via Fontana Morella, 56), Claudia Koll presenterà il suo ultimo libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”.

Il volume nasce come una conversazione intima e sincera tra l’attrice e la sua amica Giulia. In ogni pagina, Claudia sembra rivolgere un invito diretto ai lettori: «Entrate nel mio mondo, vi dirò qualcosa di nuovo, qualcosa che non ho mai avuto occasione di raccontare».

Dal libro emerge un forte messaggio di speranza e di rinnovamento: Dio, che è Amore, si fa vicino con la Sua infinita misericordia per donare senso e bellezza alla nostra vita, offrendo coraggio e creatività per metterci in gioco e condividere il cammino con gli altri.

«Dio – sottolinea Claudia – ha messo insieme la mia storia, le competenze della mia esperienza di artista e il mio desiderio di aiutare gli altri. Dio non toglie niente. Dio cura le nostre ferite, dà significato e senso a quelli che sono i nostri interessi più profondi, che poi sono i nostri talenti».

«Claudia vi stupirà e penso che i lettori le saranno riconoscenti, come lo sono io», aggiunge Giulia.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia della Santissima Trinità con la collaborazione di Dimitri Terenzi e della giornalista Francesca Lazzeri, e prevede la partecipazione dell’attrice.

Il libro sarà acquistabile direttamente in loco. Ingresso libero.