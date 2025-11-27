“Ora serve un commissario prefettizio”

Santa Marinella, sfiducia Tidei. Rampelli: “Decisioni immorali e surreali, la sfiducia era inevitabile. Si riscatti l’immagine del Comune dopo anni di deriva” –

Dall’Onorevole Rampelli riceviamo e pubblichiamo

Santa Marinella, Tidei piegato a logiche surreali e immorali.

Subito commissario prefettizio.

Dispiace che un politico di razza come Pietro Tidei si sia piegato a logiche e consuetudini immorali e surreali, sul cui conto avevo peraltro presentato mesi fa un’interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni per chiedere di avviare le procedure per il commissariamento.

Avevo ragione e hanno ragione quei consiglieri comunali che coraggiosamente questa mattina lo hanno sfiduciato.

Finalmente i cittadini di Santa Marinella si sono liberati da un incubo, un sindaco che dopo decenni di amministrazione, nei vari ruoli ricoperti nel litorale nord della provincia romana ha completamente perduto la trebisonda e si è fatto volgare, arrogante, spregiudicato. Che venga ora designato un Commissario prefettizio capace di riscattare l’immagine del Comune di Santa Marinella, che negli ultimi anni ha mortificato.