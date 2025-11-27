L’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti annuncia l’apertura di tre nuovi cantieri

Via Mecozzi, via Valeri e via Mario Pelagalli a Cerveteri: a dicembre nuovo manto stradale –

Nei prossimi giorni anche via Francesco Mecozzi e via Giulio Valeri avranno un “nuovo look”. Insieme a Via Mario Pelagalli, cantiere oggetto di variante in corso d’opera del “Piano Asfalti 2025”, anche in queste due strade saranno effettuati lavori di rifacimento totale del manto stradale.

“Per tutte e tre le strade – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – i cantieri sono previsti per il mese di dicembre. Si tratta di tre arterie viarie molto importanti, sia da un punto di vista della viabilità e dei collegamenti, in quanto punto di collegamento tra quartieri e numerose attività commerciali, sia perché ci consentono di chiudere un quadrante di strade riasfaltate ex novo davvero grande, iniziato con via della Lega, proseguito poi con via Ezio Brandolini, via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti e infine Largo Almuneacar”.

“Sempre sul fronte dei rifacimenti del manto stradale – aggiunge Matteo Luchetti – quest’anno abbiamo eseguito opere per 950mila euro e ne eseguiremo altre, per ulteriori 950mila euro, anche nel 2026. Un impegno preciso che ci eravamo presi, un lavoro che prosegue”.