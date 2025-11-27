La Sindaca Elena Gubetti celebra il talento precoce di un giovane atleta cresciuto tra le onde di Campo di Mare

Niccolò, 10 anni, Campione Italiano di SUP Surf: l’orgoglio di Cerveteri –

Cerveteri festeggia un nuovo, giovanissimo campione. A soli 10 anni, Niccolò ha conquistato il titolo di Campione Italiano di SUP Surf per la sua categoria, un risultato che riempie d’orgoglio tutta la città. A celebrarlo con parole di grande affetto e ammirazione è la Sindaca Elena Gubetti, che sui social gli ha dedicato un post carico di emozione.

Gubetti racconta di aver visto Niccolò muovere le sue prime surfate quando era ancora piccolissimo. Già allora, ricorda la Sindaca, era evidente il legame speciale che univa quel bambino al mare: un’energia naturale, una luce negli occhi che lasciava intuire una vocazione autentica.

Il titolo nazionale non arriva per caso. Dietro questo traguardo ci sono sveglie all’alba, allenamenti instancabili e una determinazione sorprendente per un bambino della sua età. Ma anche il sostegno fondamentale della sua famiglia, degli istruttori della SUPFIT School e di un percorso cittadino che negli ultimi anni ha valorizzato con forza gli sport acquatici, permettendo a tanti giovani di scoprire la bellezza e la potenza del mare di Campo di Mare.

Per la Sindaca, Niccolò rappresenta un esempio luminoso: la dimostrazione di quanto lontano possa arrivare chi segue la propria passione con umiltà, impegno e coraggio.

“Continua a volare sulle onde, campione: siamo tutti con te, fieri più che mai”, conclude Gubetti.

Un messaggio semplice, sincero, che tutta Cerveteri fa suo: avanti così, Niccolò. Le tue onde sono appena iniziate.