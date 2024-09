Santa Marinella: risolto il problema della ricezione del segnale Rai

“A seguito delle precedenti azioni svolte con RAI e supporto tecnico RaiWay si è finalmente arrivati ad una svolta significativa dell’annoso problema legato alla ricezione del segnale digitale terrestre RAI a Santa Marinella.

Il progetto inizialmente svolto da RaiWay, era stato quello di realizzare un ripetitore del segnale in località determinata in Comune di Cerveteri con autorizzazione dell’ufficio tecnico comunale in riunione con la stessa società che gestisce il traliccio prescelto per ospitare le antenne e gli apparati ricetrasmittenti.

Questa estate avevamo ricevuto l’indicazione dalla stessa RaiWay che essendo stato imminente il rilascio della versione DVB-T2 del digitale terrestre, sarebbe stato opportuno aspettare il 28 agosto (data prevista per il rilascio a livello nazionale) per procedere con ulteriori realizzazioni. Si è cosi verificato lo stato della ricezione a Santa Marinella con le implementazioni fatte sulla rete per questa nuova versione.

Come molti concittadini avranno avuto modo di verificare, e nonostante le giustificate cautele , il cambiamento c’è stato davvero: tutti i canali RAI trasmessi con standard DVB-T2 sono ora visibili nella maggior parte del nostro Comune.

Si tratta non solo dei canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, trasmessi ora esclusivamente in tecnologie DVB-T2, ma anche dei canali come RAI1 RAI2 E RAI3 (posizioni 501, 502 e 503), e degli altri che sono trasmessi per ora sia in DVB-T sia in DVB-T2.

D’ora in avanti i cittadini del Comune di Santa Marinella non dovranno più ricorrere a loro spese a soluzioni alternative (impianti satellitari, connessioni internet in fibra ottica, o altro) per la ricezione dei canali RAI.

Potrà vedere i canali con il nuovo standard DVB-T2 solo chi è in possesso di una TV (modelli venduti dopo la fine di dicembre 2018, verificare la lista degli apparecchi compatibili) o di un decoder compatibile con il nuovo standard DVB-T2. Ovviamente zona per zona la situazione può essere diversa, e soprattutto l’apparato di antenna casalingo o condominiale, ed il relativo collegamento di cui si dispone, deve essere integro e ben funzionante.

Per vedere i canali trasmessi con il nuovo sistema di codifica e consolidare le modifiche apportate sarà sufficiente pertanto risintonizzare la TV o il decoder.

Per ulteriori informazioni consultare il portale RAI alla pagina https://www.rai.it/corporate/2024/le-novita-tecnologiche-della-tv/sintonizzazione-dei-canali-e-programmazione-regionale“

Lo comunica il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei

