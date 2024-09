Cerveteri: cantieri aperti per il rifacimento del manto stradale

Piano asfalti a Cerveteri, cantieri aperti in Piazzale Nazzareno Pagliuca e via Furbara Sasso a Due Casette

Proseguono i lavori per il rifacimento stradale di alcune zone del territorio: nel medesimo appalto nei mesi scorsi erano state rifatte via degli Eucalipti, via Volterra, via Sagripanti e via Carlo Cavalieri.

Proseguono gli interventi di rifacimento del manto stradale nel territorio comunale di Cerveteri. Sono iniziati questa mattina infatti i lavori a Piazzale Nazzareno Pagliuca e in Via Furbara Sasso nel tratto di proprietà comunale, cantieri già inseriti all’interno nel lotto di lavori pianificati nei mesi scorsi e che ha già toccato diverse arterie stradali del territorio comunale, quali Via degli Eucalipti, via Volterra, via Sagripanti e via Carlo Cavalieri.

Un lavoro già previsto prima dell’estate e che avrebbe comportato, obbligatoriamente, l’abbattimento di alcuni pini. Una soluzione purtroppo necessaria in quanto le loro radici avevano oramai irrimediabilmente compromesso la tenuta dell’asfalto. In fase di studio di tali alberature però, l’agronomo specializzato ha notato che sugli stessi erano in corso delle nidificazioni, fattore che ha dunque spinto a rinviare il taglio degli arbusti e conseguentemente l’avvio dei lavori.

Questa mattina inoltre, mercoledì 11 settembre, prima dell’avvio dei lavori a seguito di un ulteriore sopralluogo, la decisione di salvaguardare uno dei pini in abbattimento.

“Come prima cosa ci tengo a specificare che i cinque pini che sono stati abbattuti verranno sostituiti da altrettante alberature, con caratteristiche tali che in un futuro non andranno ad inficiare poi sulla tenuta del manto stradale – ha spiegato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si trattava di lavori stradali importanti, non più procrastinabili, su un arteria di collegamento fondamentale per la Frazione delle Due Casette e del territorio limitrofo.

Un luogo di aggregazione ma anche di servizi pubblici importanti, partendo dalla Farmacia Comunale, alla scuola, ad alcune attività commerciali e la Parrocchia locale”.

“I lavori dureranno pochi giorni – prosegue il Sindaco – a seguirli, il nostro Ufficio Opere Pubbliche e Appalti, al cui Dirigente, Architetto Fabrizio Bettoni, ai funzionari Ingegner Salvatore Bernucci e al Geometra Federico Feriozzi, va il mio ringraziamento più sincero per il lavoro svolto e l’abnegazione con la quale quotidianamente lavorano seguendo le indicazioni dell’Amministrazione comunale”