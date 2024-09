E’ stato colto da un infarto mentre era con la moglie nella cittadina del litorale

Il giornalista è stato colto da un infarto fulminante.

«Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate…». A confermarlo ad Adnkronos è la moglie Daniela Vergara. Il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni. Unomattina, La vita in diretta, Domenica in sono tra i programmi più celebri a cui ha partecipato.

foto: adnkronos.it