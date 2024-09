Si tratta di un cittadino romano residente in città con un passato da ex tossicodipendente: fermato un cittadino rumeno gravemente indiziato

Santa Marinella, rinvenuto il corpo di un uomo: è stato aggredito in casa –

È successo lunedì, ma la notizia è stata diffusa oggi dagli organi competenti: il 9 settembre è stato rinvenuto il corpo, in avanzato stato di decomposizione, di un uomo di 53 anni di Santa Marinella, Angelo Grassi.

L’uomo è stato ritrovato riverso nella vasca da bagno e le Forze dell’ordine sono state avvisate da alcuni cittadini, allarmati dal forte odore.

Dai primi rilevamenti effettuati sul corpo sono stati evidenziati segni di colluttazione con una copiosa presenza di materiale ematico, ematomi ed escoriazioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Santa Marinella e della compagnia di Civitavecchia, raggiunti dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia. La dottoressa Frattin, Pubblico Ministero incaricata, ha dato ordine di eseguire l’autopsia.

La vittima, originario di Roma, dai primi accertamenti, è risultata essere un ex tossicodipendente e utente del Serd, circostanza che ha indotto gli inquirenti ad indagare in quel mondo alla ricerca di collegamenti anche per ricostruire gli ultimi momenti di vita.

Santa Marinella, rinvenuto il corpo di un uomo: è stato aggredito in casa

Fermato un indiziato dopo aver visionato le immagini delle telecamere

Indagini tecniche e l’esame dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, hanno consentito di documentare gli ultimi movimenti all’interno e all’esterno dell’abitazione della vittima.

Già attorno alle 3 del mattino di martedì 10 settembre è stato effettuato un fermo di un cittadino rumeno gravemente indiziato nella vicenda.

Ora le indagini stanno procedendo con l’interrogatorio dell’uomo fermato.

Lo stato del procedimento penale in corso rilascia, comunque, sullo sfondo un soggetto attinto da sola gravità indiziaria in stato di fermo, in attesa di sviluppare pienamente il suo diritto di difesa, impregiudicata la sua innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

S ribadisce che, nei limiti ordinamentali e di tutela delle dinamiche in corso, la Stazione Carabinieri di Santa Marinella ha proceduto al fermo dell’indiziato e il P.M. di Civitavecchia, condividendone l’operato, ne ha richiesto la convalida al Gip del Tribunale di Civitavecchia.