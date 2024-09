Le tristi immagini diffuse dalle Guardie Ecozoofile Fareambiente

Montagna di rifiuti a Cerveteri: scoperta discarica abusiva –

Tanta l’indignazione che traspare dalle parole delle Guardie Ecozoofile Fareambiente di Cerveteri sulla loro pagina Facebook: CRIMINALI.

Senza mezze misure. Una reazione più che giustificabile dalle immagini della montagna di rifiuti rinvenuta: “Ancora una volta la campagna che separa gli abitati di Cerveteri ad essere presa di mira dai soliti incivili che, con le loro azioni CRIMINALI, avvelenano ogni giorno la nostra città”, scrivono.

“Un nuovo sito dove sono stati scaricati scarti provenienti dall’edilizia, oltre a ingombranti e rifiuti indifferenziati, probabilmente da un furgone o da un mezzo scarrabile che, si è liberato del suo carico inquinante.

Un’azione messa in atto da chi ha deciso di sbarazzarsi in questo modo vergognoso anziché smaltirli nelle discariche autorizzate secondo le procedure di legge e per questo sarà perseguito.

Dopo un lavoro minuzioso sono stati raccolti elementi di cui qualcuno ne dovrà spiegare la presenza, come sempre l’attenzione e la collaborazione con la Polizia Locale rimane alta al fine di reprimere questi atti scellerati.

Chiunque riconosca del materiale in foto anche se proprietario dell’immobile non resti omertoso e contatti la Polizia Locale del Comune di Cerveteri, lo dobbiamo alla nostra coscienza , lo dobbiamo ai nostri figli ai nostri nipoti”.