Santa Marinella: Riaperto lunedì mattina il sottopasso della stazione ferroviaria –

A mezzogiorno e un quarto di lunedì 9 giugno, è stato ufficialmente riaperto il sottopassaggio della stazione ferroviaria, sottoposto a lavori strutturali realizzati da RFI.

Alla consegna del nuovo passaggio pedonale erano presenti il sindaco Pietro Tidei e il vicesindaco Andrea Amanati, insieme ai rappresentanti di RFI e della ditta esecutrice dei lavori.

“Abbiamo voluto essere presenti nel momento esatto della riapertura per consegnare ufficialmente ai cittadini, ai pendolari e ai turisti il nuovo passaggio pedonale che collega i due binari della nostra stazione. Siamo consapevoli del disagio che può aver procurato la chiusura, ma oggi finalmente la città ha un nuovo sottopasso riqualificato.

Abbiamo inoltre avuto conferma da RFI che a fine novembre tutti i lavori che interessano la stazione saranno completati”, dichiara il sindaco Tidei.

Riconoscendo l’impegno di Rfi a riaprire nei tempi stabiliti il sottopassaggio, l’assessore ai LL.PP. Amanati tiene a precisare che oggi è nuovamente fruibile al passaggio dei pendolari e dei viaggiatori, ma che nei prossimi giorni saranno portati a termine gli altri interventi di completamento e finitura.

“La nuova stazione di Santa Marinella è una grande opera, costata oltre 11 milione di euro. Un investimento importante, forse il più alto registrato nelle stazioni della nostra regione. La città merita questa grande opera, uno scalo ferroviario che accolga dignitosamente i turisti e che è così importante per i tanti cittadini che ogni giorno transitano per raggiungere il posto di lavoro o l’università”, afferma Amanati.

Da RFI fanno sapere che “è stato restituito alla città il sottopasso della stazione di Santa Marinella, chiuso per il miglioramento dell’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione delle strutture per l’inserimento di due ascensori non ancora attivati, i lavori sui marciapiedi di stazione, la demolizione delle scale, oltre a una riqualificazione complessiva, che comprende il rifacimento della pavimentazione e il monitoraggio delle lesioni riscontrate nell’intradosso. La sicurezza degli utenti è stata la priorità durante tutte le fasi dei lavori e lo sarà anche nelle prossime settimane, mentre si procederà al completamento definitivo di tutte le opere e all’attivazione degli impianti”.

Nei prossimi giorni saranno terminate le coperture delle pensiline, già in gran parte installate e l’illuminazione a led delle due banchine. I lavori procedono a ritmo serrato anche sulla nuova rampa di via Bassani e sull’intera area , dove sono previsti spazi verdi, parcheggi per persone con difficoltà motoria, bus, taxi, biciclette e moto.