Ladispoli rende omaggio a Laura Antonelli a dieci anni dalla scomparsa –

L’Amministrazione comunale di Ladispoli è lieta di invitare la cittadinanza all’evento commemorativo dedicato a Laura Antonelli, indimenticata attrice del cinema italiano, a dieci anni dalla sua scomparsa.

La cerimonia si terrà sabato 21 giugno alle ore 18:00 presso il Centro di Arte e Cultura di Ladispoli, luogo simbolico della vita dell’artista che scelse proprio la nostra città come sua ultima dimora.

Per l’occasione sarà allestita una mostra fotografica che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita privata, offrendo al pubblico uno sguardo intimo e rispettoso su una figura tanto amata quanto complessa.

Tra gli ospiti d’onore sarà presente Claudio Antonelli, fratello dell’attrice, che tornerà in Italia appositamente per condividere questo sentito omaggio con la comunità ladispolana.

L’evento è realizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con i registi Bernard Bedarida e Nello Correale, che hanno contribuito anche alla realizzazione della mostra.

“Ricordare Laura Antonelli – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Grando– significa anche onorare il legame profondo che ha avuto con la nostra città. Un atto dovuto e sentito che testimonia il valore della memoria e della cultura come strumenti di comunità”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La cittadinanza è invitata a partecipare.