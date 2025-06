Nuovo centro aggregativo giovanile a Ladispoli, Ascani: “Tolti spazi alla biblioteca, perché invece non potenziare entrambe?” –

“Accolgo con favore il finanziamento per la nascita di un nuovo centro di aggregazione giovanile, uno spazio importante per i ragazzi, per la socialità, per la crescita.”

Lo dichiara in una nota l’ex consigliere comunale di Ladispoli e di Città Metropolitana Federico Ascani, affermando inoltre:

“Ma non possiamo fare a meno di notare che questo spazio ha preso il posto del previsto potenziamento biblioteca.

Purtroppo a pensar male si fa peccato ma a volte ci si azzecca.

E allora la domanda è legittima: Perché non possiamo averle entrambe? Perché non potenziare un luogo che di fatto è già un luogo di aggregazione giovanile e di studio? Un luogo che già funziona e non c’è rischio di fare salti nel vuoto con affidamenti a varie possibili associazioni?

La biblioteca non è un vezzo del passato. È un’esigenza viva, sentita, richiesta da tanti giovani. È un luogo dove si studia, si legge, si cresce.

Continueremo a chiedere che venga realizzata. Perché una comunità che investe nei suoi giovani deve farlo in tutte le direzioni: nello svago, certo, ma anche nella conoscenza.”