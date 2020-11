Share Pin 29 Condivisioni

Tre agenti saranno assunti grazie a un concorso indetto a Tolfa e un quarto sarà condiviso con Tarquinia

Santa Marinella, quattro nuovi agenti per la Polizia Locale –

Quattro nuovi agenti si uniranno alla Polizia Locale di Santa Marinella: accordi con le vicine Tolfa e Tarquinia risolveranno l’annoso problema della carenza di personale.

La convenzione, firmata lo scorso 16 novembre, permetterà alla città costiera di sfruttare una graduatoria stilata dalla vicina collinare con un bando precedente.

L’amministrazione comunale di Tolfa aveva già indetto in passato un concorso pubblico per esami per la copertura nella sua pianta organica di nuovi vigili urbani.

L’impossibilità di fare nuove assunzioni a causa del bilancio in default è stata così aggirata per risolvere un problema che da tempo era al centro dell’attenzione pubblica.

Grazie all’accordo, Santa Marinella assumerà due agenti a tempo determinato e con contratto full-time, mentre il terzo avrà un contratto part-time.

Un quarto operatore invece sarà condiviso con la Città di Tarquinia.

“Sono certo, pertanto, – dice Pietro Tidei, Sindaco di Santa Marinella – che con l’inserimento nell’organico di quattro nuove unità il nostro Corpo di Polizia d’ora in poi con il comandante Kety Marinangeli sarà perfettamente in grado di svolgere tutte le sue funzioni e soddisfare anche alle esigenze di un capillare controllo della città”.