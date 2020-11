Share Pin 4 Condivisioni

L’iniziativa durerà per 18 giorni e sarà “dematerializzata”: “Cambia la forma, non la sostanza”

Colletta alimentare: quest’anno si farà con le gift card –

La colletta alimentare quest’anno durerà ben 18 giorni e sarà realizzata con i buoni regalo.

“Il bisogno alimentare cresce di pari passo con il crescere della crisi sanitaria che, ogni giorno di più, si manifesta come crisi sociale ed economica”, afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Invece dei classici scatoloni, quest’anno sarà possibile acquistare una “gift card” nei tagli da 2, 5 e 10 euro, negli esercizi convenzionati.

Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili.

Tutto sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le consuete modalità, alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si terrà a partire dal 21 novembre e proseguirà fino all’8 dicembre.

Le card saranno in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla Colletta e potranno essere acquistate on line sul sito www.mygiftcard.it, dove sono già disponibili.

Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare facendo una spesa online sul sito www.amazon.it dal 1 al 10 dicembre e su www.esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10 dicembre.

Città Punto vendita Indirizzo Ladispoli Eurospin Via Palo Laziale 61/63 (zona Faro) Ladispoli Eurospin Via Settevene Palo s.n.c. Cerveteri Eurospin Via Aurelia km 42,500 Cerveteri Lidl Via Sandro Pertini Cerveteri Gruppo Vege’ Via Settevene Palo, 1/G Gli esercizi convenzionati dove trovare le card