La struttura era rimasta chiusa perché mancava l’agibilità da parte dei Vigili del Fuoco

Bracciano, al via la messa in sicurezza del palazzetto dello sport

“Lunedì iniziamo i lavori”, dichiara Armando Tondinelli, sindaco di Bracciano.

Il palazzetto dello sport di via delle Palme sarà messo in sicurezza: la struttura era rimasta chiusa perché priva dell’agibilità dei Vigili del Fuoco.

“In brevissimo tempo consegneremo un bene alla cittadinanza rendendolo fruibile per la collettività”, ha aggiunto il Sindaco.

Per la giunta la messa in sicurezza del palazzetto dello sport rappresenta un’opera da affiancare a quelle realizzate per il teatro e il giardino del Lago.

“Potrà diventare un centro di aggregazione sociale grazie a numerose attività sportive che si potranno svolgere all’interno”, dice Tondinelli.

“L’utilizzo non po’ prescindere dalla sicurezza. Il nostro operato, continua la sua mission di percorso di legalità”, conclude.

Sul noto portale di petizioni online, Change.org, era stata avviata una raccolta virtuale di firme un anno fa per sensibilizzare la cittadinanza alla riapertura della struttura.