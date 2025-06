Santa Marinella, presentazione del libro “Poesie” di Francesco Giro

“Poesie” è il libro scritto da Francesco Giro, edito da Gangemi Editore, che sarà presentato giovedì 19 giugno alle ore 18:00 presso la Casina Trincia, di fronte alla Passeggiata.

L’incontro con l’autore fa parte del programma dell’Assessorato alla Cultura ed è curato dalla Biblioteca Civica “A. Capotosti”. Dialogheranno con l’autore, già ospite in città in precedenti incontri letterari, il sindaco Pietro Tidei e la giornalista Rai Daniela Orsello. Sarà presente Gianni Ghiani, scrittore e sovrintende di Polizia di Stato. Le letture saranno a cura di Marilena Curti, delegata al Museo Marconiano.

Francesco Giro torna a Santa Marinella a distanza di poco più di un anno con un nuovo lavoro, diverso dallo scritto precedente, dove veniva tracciato il profilo culturale di Silvio Berlusconi, che l’autore ha conosciuto molto da vicino.

Il nuovo libro è una raccolta di poesie in cui i temi divergono, ma la tensione è sempre la stessa: la ricerca intransigente di un’armonia perduta. Al centro c’è il desiderio della chiarezza sentimentale per vivere con autenticità il mondo della vita. Testa, Cuore, Sentimento ma anche una piccola dose di astuzia e logica” questi gli ingredienti per dare vita alla Poesia, come cita l’Autore nel riallacciarsi alla tradizione compositiva del ‘900 e di Giovanni Pascoli. La poesia si rivela “uno sguardo sulla realtà” come spiega l’autore, ricalcando il pensiero di Hegel, dove “il sentimento senza immagine sarebbe vuoto”.

La passione per il pensiero filosofico e per il mondo classico è il file rouge che lega le opere di Giro, che laureato in filosofia a Roma, ha svolto per oltre trent’anni attività politica, come parlamentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dove ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali dal 2008 al 2011.