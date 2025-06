“Scuolambiente: un’assemblea ricca di entusiasmo, collaborazione e progetti futuri tra amici e volontari”

Come ogni anno si è svolta in questi giorni l’assemblea annuale dei soci di Scuolambiente per condividere le

attività nelle scuole, che si sono appena concluse e programmare le iniziative per il prossimo anno

scolastico e tutte le altre iniziative che riprenderanno dopo la pausa estiva.

L’evento si è tenuto nel Giardino del Fratino, nell’area nord di Torre Flavia, grazie alla collaborazione dello stabilimento Ezio alla Torretta, che ha accolto soci, amici e ospiti dell’associazione.

L’assemblea è iniziata con i saluti calorosi dell’Assessore Federica Battafarano, che ha sottolineato quanto sia importante un’associazione come Scuolambiente, attiva nell’educazione ambientale e nel volontariato. Dopo la relazione della Presidente, sono intervenuti vari soci e rappresentanti di altre associazioni, come Salviamo il Paesaggio Roma Nord e Onconauti di Cerveteri, che hanno condiviso le loro attività e idee per il futuro.

Al termine, come da tradizione, l’evento si è aperto a tutti coloro che hanno collaborato, tra cui volontari della Polizia di Stato, della Croce Rossa Italiana, della Guardia Costiera di Ladispoli e Cerveteri, e altre associazioni amiche come Auser, Centro Solidarietà e la Consulta migranti di Cerveteri.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Gianluca Vannoli e allo stabilimento Ezio alla Torretta, che hanno contribuito con un delizioso buffet e omaggi per gli ospiti, grazie anche alla volontaria Tiziana. È stato bello vedere tra i partecipanti anche molti soci di Civitavecchia e le mascotte dell’associazione: Agnese, Diego e Beatrice. La presidente Maria Beatrice Cantieri ha concluso sottolineando come questa rete di amicizia e solidarietà dimostri che Scuolambiente è davvero una grande famiglia.