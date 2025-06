“Cerveteri in sicurezza”: la giunta approva il nuovo progetti di videosorveglianza urbana

La Giunta Comunale di Cerveteri ha approvato il progetto “Cerveteri in Sicurezza”, con il quale il Comune parteciperà al bando del Ministero dell’Interno per l’accesso ai contributi destinati all’implementazione dei sistemi di videosorveglianza urbana.

L’intervento prevede l’ampliamento dell’attuale rete di sicurezza urbana attraverso l’installazione di 15 nuove videocamere in 11 punti strategici del territorio, individuati come aree sensibili. In particolare, verranno potenziati i controlli in prossimità di parchi pubblici, aree di aggregazione, istituti scolastici – tra cui l’Istituto Scolastico dei Terzi – e nelle zone di accesso e uscita dal territorio comunale.

Il costo complessivo del progetto è pari a € 109.800 (IVA inclusa), con un cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di € 11.000.

«In un Comune vasto e articolato come Cerveteri – ha dichiarato il Vicesindaco Riccardo Ferri – garantire la sicurezza significa tutelare le famiglie, i giovani, gli anziani e chi ogni giorno vive e lavora sul nostro territorio. Questo progetto rappresenta un passo importante verso una città più sicura, moderna e vivibile. Ringrazio la Comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti per il prezioso lavoro svolto nella progettazione dell’intervento e per l’impegno costante a tutela della nostra comunità. Un ringraziamento particolare anche a Francesca Appetiti, per il lavoro di collaborazione svolto con grande capacità e impegno.»

Con “Cerveteri in Sicurezza”, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno per la sicurezza urbana e la qualità della vita dei cittadini, attraverso un utilizzo intelligente della tecnologia e una visione strategica del controllo del territorio.