Santa Marinella, pino marittimo si appoggia su una palazzina: delicato intervento dei Vigili del Fuoco

SANTA MARINELLA – Intervento complesso dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, per mettere in sicurezza un pino marittimo ad alto fusto che si è adagiato sulla facciata di una palazzina in via Sandro Botticelli.

L’allarme è scattato intorno alle ore 18, quando, per cause ancora da accertare, l’albero si è inclinato fino a raggiungere l’edificio adiacente, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con l’equipaggio della 17A e l’autoscala AS17. Gli uomini della caserma Bonifazi sono impegnati in delicate operazioni di taglio e messa in sicurezza della pianta.

A rendere particolarmente complicato l’intervento è la posizione assunta dal pino, che richiede la massima attenzione durante le operazioni per evitare ulteriori danni alla struttura.

Le operazioni di messa in sicurezza sono tuttora in corso.

L’intervento arriva inoltre dopo l’ondata di maltempo che ha interessato Santa Marinella e il litorale nei giorni scorsi, con forti raffiche di vento e numerosi disagi. Resta tuttavia da chiarire se l’inclinazione dell’albero sia direttamente collegata alle condizioni meteorologiche.