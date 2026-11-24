I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno condotto un imponente e articolato blitz all’alba nell’area boschiva compresa tra i comuni di Manziana, Bracciano e Cerveteri, smantellando una fiorente e strutturata piazza di spaccio di cocaina attiva 24 ore su 24.

L’operazione, eseguita su decreto di perquisizione locale e personale, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, ha portato all’arresto in flagranza di un 30enne di origini marocchine, bloccato mentre tentava la fuga tra la vegetazione armato di un machete, gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni.

L’attività trae origine dalle numerose segnalazioni della cittadinanza, allarmata dalla presenza costante di spacciatori – descritti come armati e stabilmente bivaccanti nella fitta boscaglia all’altezza del km 8,500 di via del Sasso – che avevano trasformato il bosco in un vero e proprio supermercato della droga. I mirati servizi di osservazione e i riscontri investigativi condotti sul campo dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano avevano consentito di documentare numerose cessioni di stupefacente – effettuate da pusher coadiuvati da vedette strategiche – e segnalare un rilevante numero di assuntori fermati a ridosso dell’area, fornendo così all’Autorità Giudiziaria un solido quadro indiziario.

Data l’impervietà del terreno boschivo e la concreta pericolosità dei soggetti, ritenuti in possesso di armi, è stata predisposta una imponente cornice di sicurezza. Già dalle ore notturne, l’area è stata monitorata dall’alto mediante l’impiego di 2 droni dotati di visori termici per individuare e geolocalizzare con precisione gli obiettivi nel buio. Alle prime luci del mattino è scattato l’accesso tattico: in campo i Carabinieri della Compagnia di Bracciano, affiancati da operatori specializzati dell’Aliquota di Primo Intervento (API) della Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma, 2 unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Santa Maria di Galeria e il supporto aereo di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma Urbe.

Alla vista dei militari che chiudevano ogni via di fuga, il 30enne ha tentato di dileguarsi nella vegetazione brandendo un machete con lama da 60 centimetri, ma è stato immediatamente raggiunto e immobilizzato in sicurezza.

La successiva perquisizione dell’area ha permesso di rinvenire, grazie anche all’infallibile fiuto del cane antidroga “Ax”, 80 dosi di cocaina, pronte per essere smerciate, oltre a 6 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nascosto tra la vegetazione, i Carabinieri hanno inoltre sequestrato un vero e proprio arsenale di armi bianche e munizioni: oltre al machete, sono stati recuperati 3 grossi coltelli (con lame da 24, 26 e 32 centimetri), una falce, una roncola, un passamontagna, nonché 7 proiettili calibro 22 e 19 proiettili calibro 12.

Nel corso della successiva ispezione dell’area, i militari hanno scoperto diversi punti di bivacco stabile, allestiti per garantire la continuità dell’attività illecita anche in condizioni meteo avverse: postazioni di avvistamento per le vedette complete di sedie, teli impermeabili, capi antipioggia, un cuscino, un fornello da campo, scorte di viveri e acqua, oltre a batterie e caricabatterie per l’illuminazione notturna e la ricarica dei dispositivi. Sequestrati anche un tablet, 6 telefoni cellulari e varia bigiotteria.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’area è stata infine sgomberata dai bivacchi e dai rifiuti accumulatisi, con contestuale avvio delle procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali e la restituzione del decoro, la fruibilità e la sicurezza al territorio.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti di tutte le persone coinvolte, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.